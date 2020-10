Payday 3 è ora in fase di progettazione su Unreal Engine

È sicuramente un lungo e lento processo quello che sta dando forma a Payday 3, terzo capitolo della famosissima e molto giocata serie cooperativa della Starbreeze. Fortunatamente, pare che ora come ora, il processo di sviluppo stia andando avanti, visto il tweet rilasciato dalla pagina ufficiale del gioco.

Il post in questione, conferma che, al momento, il titolo è in fase di progettazione sul motore grafico Unreal Engine. Purtroppo la data d’uscita è ancora segnata come “TBA” e nulla si sa riguardo delle versioni PlayStation 5 e Xbox Series X e S o se magari è sviluppato come titolo cross-gen.

La produzione è cominciata nel febbraio del 2017 ma addirittura ad ottobre del 2019, lo studio di sviluppo ha afffermato che i fan avrebbero dovuto attendere parecchio tempo prima di vederlo. Nonostante ciò però, l’opera è in lavorazione e ciò è sicuramente un bene. Risulta però strano il perchè Starbreeze si sia fatta sentire in questo momento. Possiamo aspettarci un annuncio nei prossimi mesi? Staremo a vedere e, ovviamente, GamesVillage vi terrà aggiornati sulla questione.