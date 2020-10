PlayStation 5: usati dev-kit durante gli streaming degli YouTuber?

PlayStation 5 ha offerto un primo assaggio al mondo intero tramite alcune dirette tenute da famosi YouTuber giapponesi, che direttamente dagli studi di Sony Interactive Entertainment Japan hanno potuto mostrare per la prima volta la console next-gen in esecuzione. A quanto pare però, qualcosa non sarebbe andato nel verso giusto.

Tramite Twitter è spuntata fuori un’indiscrezione secondo cui in realtà i giochi mostrati non sono stati eseguiti tramite PlayStation 5, ma tramite dev-kit messi a disposizione da Sony. Le console presenti nei video sarebbero infatti spente e messe lì soltanto in bella mostra, per poter far passare il tutto senza far accorgere agli spettatori della “messa in scena”. Si parla infatti di console spente e led non non accesi, che testimonierebbero a favore di tali voci. Dalle immagini mostrate in calce alla news, in effetti non vediamo alcun led azzurro acceso, ma allo stesso tempo non possiamo affermare se PS5 avrà led sempre accesi, oppure se questi si illumineranno soltanto durante l’accensione. Ci vorrà infatti ancora un po’ di tempo prima di poter confermare o smentire tali accuse!

Did they really play on #PS5 or they just put the ps5 on the table for photos without turn it on ?

(Also we saw no UI, no boot, nothing)

Seems ps5 is not turn on, and the games were running on a hidden devkit 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/iMXtMYA5Qe

— ✖️Astal✖️ (@astaranx) October 4, 2020