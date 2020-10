Forsaken World Gods and Demons: iscrizioni aperte per tutti

Forsaken World Gods and Demons è un MMORPG fantasy open-world per dispositivi mobili con una scala gigantesca. Tuffatevi in un mondo di avventure senza fine, in cui tesori e gloria attendono il vincitore. Assaltate la tana di un drago, cerca i manufatti perduti oppure fermatevi, rilassatevi e pescate qualche pesce tra un’avventura epica e la successiva. Il mondo intorno a voi sarà influenzato dalle vostre decisioni di gioco e la trama vi permetterà di determinare il futuro di Calindor. Di seguito i dettagli ufficiali diffusi da YooZoo Games, che informa dell’apertura delle pre-registrazioni su Android e iOS.

Personalizzazione infinita dei personaggi

Cambia la tua classe in qualsiasi momento e specializza il tuo personaggio nel modo che preferisci. Combina abilità e talenti per adattarli al tuo stile di combattimento e personalizza il tuo aspetto per esprimere te stesso, arrivando persino a modificare le espressioni del viso. Non esistono due giocatori uguali in Forsaken World Gods and Demons.

Un mondo straordinario

Immergiti nei paesaggi mozzafiato di Calindor. Prendi il volo con ali e cavalcature per scoprire panorami mozzafiato, gameplay di volo panoramico e tanti segreti. Assapora liquori raffinati con i Nani e lasciati cullare dalle incantevoli melodie degli Elfi. Chatta con gli altri giocatori, scambia beni e risorse e prospera in questo mondo magico!

GvG su larga scala

Il gioco permette a centinaia di giocatori online di combattere tutti insieme contemporaneamente contro il boss del mondo. L’invasione della Legione della Tempesta, le fazioni in guerra e la temibile fauna selvatica rendono il mondo di Calindor un luogo davvero pericoloso. In mezzo al caos, le gilde si scontrano ferocemente per conquistare terre e risorse. Formerai alleanze e ti impegnerai a mantenere la pace o ti batterai per conquistare tutto, in nome della gloria eterna? Qualunque strada tu decida di percorrere, non rimanere solo: entra in una gilda o creane una tutta tua, costruisci Fortezze e combatti per la gloria degli dei.

Gameplay dinamico

Ogni volta che accedi inizia una nuova avventura. Inizia la giornata con una passeggiata per il mercato in cerca delle ultime pozioni. Incontra qualche amico per un dungeon crawler vecchio stile o tieniti impegnato con arti e mestieri a tuo piacimento. Anche una semplice passeggiata in cerca di erbe potrebbe condurti a un evento speciale con un’epica avventura di caccia ai draghi. Qualunque tipo di giocatore tu sia, troverai certamente la tua vocazione in Forsaken World.