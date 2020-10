Pokémon Unite: svelati nuovi screenshot del gioco

Pokémon Unite è il nuovo MOBA dei Pokémon attualmente in fase di sviluppo. A giugno, la The Pokémon Company aveva annunciato che il titolo arriverà sul mercato per Switch e dispositivi mobili. Recentemente alcuni tester della produzione hanno deciso di condividere degli screenshot del titolo. L’utente su Twitter, Nihilego_Khu, ha condiviso una serie d’immagini per Pokemon Unite. Insieme agli screenshot, sono trapelate anche informazioni su alcuni dei Pokemon non leggendari che appariranno nel titolo e alcuni dettagli riguardanti il proprio avatar.

I Pokémon che al momento sono stati rivelati nel gioco sono i seguenti: Bulbasaur, Squirtle, Jigglypuff, Machop, Slowpoke, Froakie, Fletchling e Charmander insieme alle loro evoluzioni di base. Anche Pikachu, Snorlax, Lucario e Zeraora sono stati rivelati, ma senza le loro evoluzioni. Tutti i mostriciattoli tascabili si evolveranno al livello 5, poi di nuovo al livello 7 se ha una terza evoluzione. L’opera videoludica inizia con squadre costruite da 5 ruoli di base: supporto, standard, difesa, velocità e potenza. La maggior parte dei Pokémon ha attacchi o supporto sia a lungo raggio che a corto raggio.

Le informazioni di gioco più interessanti riguardano i Pokémon casuali e gli oggetti che appaiono sulla mappa. Caramelle e bacche rare possono apparire sulla mappa in qualsiasi momento, potenziando le abilità dei mostriciattoli tascabili, curandoli o dando loro effetti speciali. Inoltre, quelli selvaggi appariranno sulla mappa e si scontreranno in battaglia con le squadre, e alcuni potrebbero essere Leggendari.