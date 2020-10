CSGO: Astralis vincono la ESL Pro League S12

La gran finale della ESL Pro League S12 di CSGO si è rivelato un vero e proprio spettacolo imperdibile. La competizione si è conclusa con la vittoria della celebre organizzazione Esports Astralis, che si conferma ancora una volta come una delle squadre più prolifiche nello sparatutto in prima persona di Valve.

Lo scontro che ha decretato i primi all’interno del torneo è stato disputato contro i Na’Vi, anch’essi molto conosciuti per le loro innumerevoli eccellenti performance all’interno delle scorse competizioni. I match giocati sono stati davvero molto combattuti, infatti, gli Astralis hanno rimontato da un sonoro 2-0, ribaltando la situazione e divenendo i campioni dello show dedicato a CSGO.

L’annuncio del risultato è arrivato direttamente dall’account Twitter della squadra.

When hard work pays off, there will be none other than pure happiness all around. 💪https://t.co/FSIaIBZR6C#ToTheStars pic.twitter.com/bdba7wCR6J

— Astralis Counter-Strike (@AstralisCS) October 4, 2020