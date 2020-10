Overwatch League: McGravy vince il premio Dennis Hawelka

Come di consueto, al termine di ogni edizione della celebre Overwatch League, vengono nominati i premi singoli per ogni giocatore. Tra questi è presente la nomina per il Dennis Hawelka, il quale viene conferito al partecipante che ha dimostrato la mentalità più positiva e caritatevole nel corso della stagione. Questa volta il trofeo è andato a Caleb “McGravy” McGarvey, l’off-tank dei Los Angeles Valiant.

Il lavoro del ragazzo fuori e dentro dal campo di gioco gli ha conferito il primato dell’award citato in precedenza. Specialmente, è stata la sua attitudine sempre gentile e positiva in grado di unire i suoi compagni a farlo spiccare rispetto alla massa.

L’annuncio è arrivato direttamente dall’account Twitter ufficiale della Overwatch League.

🐰 Cosplay or team-kills? @McGravy does it all! His sportsmanship and levity's earned him the #OWL2020 Dennis Hawelka Award! pic.twitter.com/hFxSm0DhRZ

— Overwatch League (@overwatchleague) October 3, 2020