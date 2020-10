Apex Legends: è in arrivo il misuratore di danni

Apex Legends di Respawn Entertainment ha ricevuto diversi aggiornamenti. Recentemente, è stato annunciato che a partire dal 6 ottobre, i giocatori potranno partecipare alla beta dedicata ad Apex Legends Crossplay. Respawn cerca sempre di migliorare il gioco con diverse implementazioni. Jason McCord, Design Director presso la compagnia, ha dichiarato su Twitter che il team sta cercando l’implementazione del misuratore di danni in-game per Apex Legends. Questo misuratore sarà attivo durante le partite e consentirà ai giocatori di tenere traccia dei danni inflitti, invece di dover aspettare la schermata dei risultati dopo essere usciti dal gioco. Il Design Director ha confermato che questo tracker in-game è solo uno dei tanti miglioramenti che verranno effettuati al gioco, dopo aver ricevuto un tweet da un utente che chiede che cosa la Respawn vorrebbe prenderebbe in considerazione nel gioco da migliorare e da implementare.

Il giocatore aveva dichiarato che era deludente finire una partita per poi scoprire che rimanevano solo 25 danni per ottenere il badge “4.000 danni in una partita“. Il sistema del misuratore, non solo sarà utile al giocatore attivo, ma anche ai suoi avversari che potranno vedere la salute rimasta al giocatore e fare più danni. Respawn è stato estremamente trasparente riguardo a ciò su cui il team sta attualmente lavorando e su cosa spera di lavorare in futuro. Lo sviluppatore ha fornito ai giocatori un aggiornamento sulla prossima versione del gioco per Nintendo Switch, confermando che è ancora in lavorazione e non è stato cancellato. Mentre alcuni giocatori attendono la versione Switch del gioco, altri sono più interessati alla versione mobile che dovrebbe arrivare presto. Trovi la Pagina Ufficiale del sito qui. Apex Legends è ora disponibile su PC, PS4 e Xbox One, con una versione Switch attualmente in fase di sviluppo.