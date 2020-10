Among Us: trovati nuovi problemi nel gioco

Among Us è il successo improvviso che nessuno ha visto arrivare, ma il titolo da due anni ha guadagnato popolarità dall’oggi al domani dopo che alcuni streamer hanno deciso di giocarci su Twitch. Da allora sono venuti alla luce alcuni difetti e altri problemi del gioco. Il gioco è stato originariamente pubblicato nel 2018, ma recentemente ha visto un enorme aumento di popolarità, portando il vecchio gioco in stile Find ‘Em alla ribalta. Ma quella luce non è sempre stata gentile; con milioni di giocatori di Among Us che accedono per cercare gli impostori ogni giorno, sembra inevitabile che trovino alcuni problemi e incongruenze con il gioco. Mentre ci sono molti problemi con Among Us di cui i giocatori si sono lamentati, c’è un meme che sottolinea davvero una delle strane incongruenze della storia nel gioco.Molti di coloro che hanno commentato questo meme hanno sollevato una serie di altri problemi, tra cui diversi commenti chiedendosi da dove provengano tutte le foglie quando la nave Among Us è nello spazio, perché i compagni di squadra sono tenuti in vita se possono svolgere tutti i loro compiti come il Skeld Task mentre è concluso.

Mentre alcuni sostengono che un guasto all’O2 ucciderebbe l’equipaggio semplicemente perché le loro tute finirebbero per rimanere senza aria. In realtà nella trama principale, il gioco cose così piccole non le prende in considerazione. Il gioco afferma che i fallimenti di O2 uccidono l’equipaggio, quindi i giocatori devono correre per completare l’attività per e risolverla prima che finisca il round e gli impostori vincano. Nonostante tutti i problemi e le critiche, Il gioco è ancora un successo straordinario, uscendo dal campo sinistro e diventando un successo anni dopo l’uscita. E mentre è facile lamentarsi dei server che non supportano milioni di giocatori o imbroglioni che si infiltrano nei giochi di Among Us, è impossibile negare il fascino del gioco anche con stranezze e problemi.