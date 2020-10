Samsung annuncia il nuovo Galaxy M11

Samsung Electronics annuncia oggi il lancio del nuovo smartphone Galaxy M11, che aggiunge funzionalità avanzate e innovazioni alla popolare serie Galaxy M. Dotato di un display immersivo Infinity-O, una tripla fotocamera e una batteria di lunga durata, il nuovo dispositivo Samsung rende disponibili caratteristiche irrinunciabili, con un valore eccezionale.

Galaxy M11 sarà disponibile in Italia a partire da ottobre 2020, sullo shop di Samsung Italia e su Amazon, al prezzo di €169,90.

In aggiunta comprende di una batteria di lunga durata da 5.000 mAh e della Ricarica Rapida da 15 W, per trascorrere più tempo a guardare i propri contenuti preferiti e risparmiare minuti per ricaricare lo smartphone. Con 32 GB di memoria interna espandibile fino a 512 GB, è possibile anche catturare i momenti da ricordare senza preoccuparsi di esaurire lo spazio d’archiviazione. L’interfaccia utente avanzata, ma al tempo stesso semplice da usare, facilita ogni tipo di comunicazione.

Lo smartphone è inoltre dotato di riconoscimento facciale e di un lettore di impronte digitali sul retro per garantire un utilizzo quotidiano ma sicuro.

