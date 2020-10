Baldur’s Gate 3: ecco le dimensioni dell’early access

Domani, dopo uno sviluppo travagliato e numerosi rinvii, Baldur’s Gate 3, l’ultima fatica di Larian Studios e nuovo capitolo della fortunata serie iniziata nel 1998 da BioWare, entrerà finalmente in early access, dando la possibilità ai giocatori di cominciare a prendere confidenza con il titolo. Secondo quanto riportato infatti, la early access di Baldur’s Gate 3 conterrà ben 16 tra razze e sottorazze, sei classi differenti e ci sarà tutto il primo atto del gioco.

Ha destato grande sorpresa però, nella pagina dei requisiti del gioco su Steam, la richiesta di ben 150 GB di spazio libero sul disco. A chiarire la questione è intervenuto Michael Douse, direttore editoriale di Larian Studios, con un tweet che specifica come la dimensione effettiva sia “intorno agli 80 GB” e che il gioco “non ne richiede 150”. Tuttavia lo stesso tweet si conclude con una nota sibilina, con Douse che aggiunge:

“Ci piacerebbe che aveste 150 GB solamente perché sarà meglio per voi”



Un’affermazione che non può che farci chiedere se la versione definitiva del gioco non richieda effettivamente 150 GB, e Larian Studios stia solo preparando i suoi giocatori a questa eventualità. Non ci resta che aspettare l’uscita del gioco per verificarlo.

Intanto la early access di Baldur’s Gate 3 arriverà domani per PC e Google Stadia al costo di 60 €, con circa 25 ore di contenuti, catapultandoci di nuovo in un mondo magico e vasto, dove affrontare minacciosi mostri e creature, in una trama che dovrebbe essere decisamente più dark rispetto ai capitoli precedenti della serie. Il titolo di Larian Studios sarà in grado di emulare il successo dei suoi predecessori? Solo il tempo potrà dircelo!