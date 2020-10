Free Guy: nuovo teaser trailer del film di Ryan Reynolds

Un nuovo teaser trailer di Free Guy, con Ryan Reynolds e Jodie Comer, è arrivato ieri senza preavviso. Il teaser del trailer presenta Reynolds, Comer, i co-protagonisti Utkarsh Ambudkar, Lil Rel Howery e Joe Keery, e persino il regista Shawn Levy. E, come sorpresa, possiamo vedere anche alcuni nuovi filmati dall’imminente avventura dei 20th Century Studios.

Il teaser trailer di Free Guy è molto divertente, la clip inizia con un breve promo per il film e presenta nuovi filmati che i fan non sono riusciti a vedere nel primo trailer che è stato rilasciato a dicembre 2019. Di particolare nota è una clip veloce del personaggio di Reynolds, Guy, e il migliore amico di Guy (Howery) che corrono per salvare le loro vite mentre la città si sgretola nel codice dei videogiochi tutt’intorno a loro. Al termine del teaser, ci viene offerta una chiamata Zoom di brainstorming con Levy e il cast di Free Guy. Il regista ha riunito il team per registrare frasi che suggeriscono che la data di uscita di Free Guy sia stata sposta all’11 dicembre 2020. Come ci si potrebbe aspettare, i risultati sono esilaranti.

Free Guy segue Guy (Reynolds), un mite cassiere di banca che scopre di vivere all’interno di un videogioco come personaggio non giocante (NPC) quando decide di rompere la sua solita routine quotidiana. Guy viene presto coinvolto in una missione che coinvolge l’enigmatica e tosta combattente Molotov Girl (Comer). Nel mondo reale, sta succedendo qualcosa che coinvolge il capo dell’azienda di giochi (Taika Waititi) dietro il gioco in cui vive Guy e i suoi dipendenti (Ambudkar e Keery). Come si combinano insieme tutte queste cose?

Salvo imprevisti, Free Guy dovrebbe uscire al cinema l’11 dicembre 2020. Allacciate le cinture perché oggi dovrebbe arrivare il prossimo trailer ufficiale! Nell’attesa potete scoprire tutte le novità su film e serie tv nella nostra sezione Movies.