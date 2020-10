Monster Hunter: Sony rilascia un nuovo teaser

Sony Pictures ha rilasciato un nuovo teaser del prossimo adattamento cinematografico di Monster Hunter di Paul W.S. Anderson, tratto dalla fortunatissima saga di videogiochi action RPG sviluppati dalla Capcom. Nel teaser trailer è possibile dare un primo sguardo al gigantesco mostro Black Diablos e viene rivelato che il film uscirà nelle sale cinematografiche a dicembre.

Il film Monster Hunter è incentrato sul leader di una squadra militare delle Nazioni Unite chiamata Artemis, interpretata da Milla Jovovich, che viene trasportato in un altro regno popolato da mostri. Lì incontra il cacciatore (Tony Jaa), e i due si uniscono per chiudere un portale per impedire ai mostri di attaccare la terra. Il film sarà un adattamento per il grande schermo molto elegante del videogioco.

L’adattamento cinematografico vedrà come protagonisti Milla Jovovich (franchise di Resident Evil) e Tony Jaa. Nel cast anche Ron Perlman (Hellboy, Drive), T.I. Harris (Ant-Man and The Wasp), Diego Boneta (Luis Miguel, Rock of Ages), Meagan Good (Code Black) e Josh Helman (X-Men: Days of Future Past).

Monster Hunter è scritto e diretto da Paul W.S. Anderson. Il film è una produzione di Sony Pictures, Constantin Film e Impact Pictures con Anderson, Jeremy Bolt, Robert Kulzer, Martin Moszkowicz e Dennis Berardi come produttori.

La serie di videogiochi Capcom consiste in giochi action RPG in cui i giocatori e i loro amici lavorano insieme per abbattere mostri enormi e feroci in un ecosistema vivente e vitale. Da quando il primo titolo di Monster Hunter ha fatto il suo debutto 14 anni fa nel 2004, la serie ha attirato una fan base dedicata ed è cresciuta fino a diventare un grande successo globale con Monster Hunter: World, l’ultimo titolo della serie, che ha spedito più di 16 milioni di unità in tutto il mondo, con vendite cumulative della serie superiori a 49 milioni di unità al 20 agosto 2018.