Fable: Turn 10 Studios potrebbe aiutare nello sviluppo

Annunciato duranto l’Xbox Games Showcase dello scorso 23 luglio, Fable si è candidato subito a titolo più atteso del prossimo anno. Il nuovo capitolo della famosa saga RPG sarà sviluppato da Playground Games, uno studio alla sua prima esperienza nello sviluppo di un gioco di ruolo.

A correre in aiuto dello studio potrebbe essere però un altro gruppo di sviluppatori, e cioè Turn 10 Studios che, a quanto sembra, potrebbe rinnovare la sua collaborazione con Playground Games anche in questo reboot di Fable. I due studi lavorano insieme da anni, e hanno sviluppato con successo il franchise di videogiochi automobilistici Forza (con Playground a lavorare sulla serie Horizon e Turn 10 su Motorsport), dunque la collaborazione è tutt’altro che improbabile. E, stando a quanto riportato da VGC, ci sarebbe una prova più che concreta di questa nuova collaborazione: il profilo LinkedIn di Bill Geise, designer di Turn 10 Studios, nella compagnia fin dal 2004, riporta che sta lavorando sia sul nuovo capitolo di Forza Motorsport che su Fable.

Anche se è perfettamente plausibile che due studi first party di Microsoft lavorino insieme su un progetto interno, tuttavia il coinvolgimento di Turn 10 Studios nel progetto è una notizia assolutamente nuova per la stampa.

Fable si trova attualmente in fase di sviluppo per Xbox Series X e PC, e non ha ancora una data di rilascio. Tuttavia Matt Booty si è detto sicuro che si tratterà di un gioco di altissimo livello.