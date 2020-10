No Time to Die posticipato a Pasqua 2021

Con la pandemia globale che continua a mantenere i cinema chiusi nei principali territori, Universal Pictures e MGM stanno scegliendo di ritardare ancora una volta l’uscita dell’ultimo film di Daniel Craig nei panni di James Bond, No Time to Die, alla settimana di Pasqua del 2021, secondo Deadline.

“I produttori di MGM, Universal e Bond, Michael G. Wilson e Barbara Broccoli, hanno annunciato oggi che l’uscita di No Time To Die, il 25 ° film della serie di James Bond, sarà rimandata al 2 aprile per essere visto da un pubblico cinematografico mondiale. Sappiamo che il ritardo sarà deludente per i nostri fan, ma ora non vediamo l’ora di condividere No Time To Die il prossimo anno”.

I membri confermati del cast di ritorno per il film includono Daniel Craig che riprende il suo iconico ruolo di James Bond per l’ultima volta, Ralph Fiennes nei panni di M, Lea Seydoux (Spectre), Naomie Harris nei panni di Moneypenny, Ben Whishaw nei panni di A, con Rory Kinnear nei panni di Tanner e Jeffrey Wright nel ruolo di Felix Leiter. I nuovi membri del cast confermati per il film includono Dali Benssalah, Billy Magnussen, Ana De Armas, David Dencik, Lashana Lynch e Rami Malek.

Cary Joji Fukunaga (True Detective) ha diretto No Time to Die, con una sceneggiatura scritta da Neal Purvis e Robert Wade, Scott Z. Burns con Cary Joji Fukunaga e la vincitrice dell’Emmy Phoebe Waller-Bridge (Fleabag, Killing Eve).

EON Productions e Metro Goldwyn Mayer Studios hanno collaborato con Universal Pictures per l’uscita mondiale del 25 ° film di James Bond. La precedente uscita della superspia, Spectre, è uscito nelle sale statunitensi il 16 novembre 2015. Il film ha guadagnato $ 200 milioni in patria e $ 680,6 milioni a livello internazionale, per un totale mondiale di $ 880,7 milioni. No Time to Die sarebbe dovuto uscire al cinema nel Regno Unito il 12 novembre e negli Stati Uniti il 20 novembre ma ora è previsto il debutto mondiale il 2 aprile.