Ghost of Tsushima: rivelata data d’uscita del DLC, nuovi dettagli sul New Game+

Sucker Punch ha rivelato diverse informazioni piuttosto interessanti per i futuri contenuti in arrivo su Ghost of Tsushima, titolo attualmente disponibile sugli scaffali dei negozi in esclusiva su PlayStation 4. Innanzitutto, l’azienda fa sapere i giocatori quando arriverà all’interno del titolo la modalità cooperativa Legends: 16 ottobre 2020. Non solo ci sarà questa aggiunta, ma l’azienda implementerà anche il New Game+, che aumenterà senza alcun dubbio la rigiocabilità del titolo stesso.

Ecco svelati alcuni dettagli sul PlayStation Blog relativi alla modalità Legends da Darren Bridges, Game Designer presso Sucker Punch.

Come abbiamo annunciato in agosto, Legends è una nuovissima esperienza multiplayer online cooperativa che sarà un aggiornamento gratuito per tutti i proprietari di Ghost of Tsushima. Un elemento classico di alcuni dei nostri film di samurai preferiti è rappresentato da guerrieri in piedi insieme, pronti a combattere come una squadra. Legends si può combattere fianco a fianco con i propri amici, che è una parte così importante per soddisfare la fantasia dei samurai in un modo completamente nuovo. Siamo così entusiasti di sentire da tutti coloro che si uniscono ai loro amici e si buttano.

Ghost of Tsushima Legends presenta missioni di storia per due giocatori e missioni di sopravvivenza per quattro giocatori, oltre a un Raid che pubblicheremo nelle settimane successive al lancio. Dopo aver scaricato la versione 1.1 di Ghost of Tsushima, puoi visitare il PlayStation Store dalla tua PlayStation 4 per scaricare uno sblocco gratuito per Ghost of Tsushima Legends, che ti permetterà di giocare. Tieni presente che per giocare con altri giocatori saranno necessari una connessione a Internet e un abbonamento attivo a PlayStation Plus.