Need for Speed Hot Pursuit Remastered: annunciato ufficialmente

In questi giorni quelli di Need for Speed si sono divertiti pubblicando sui canali social teaser che rimandavano al numero 5 e al numero 10. E oggi, 5 ottobre, le indiscrezioni uscite in rete si sono rivelate: Need for Speed Hot Pursuit è stato annunciato ufficialmente, attraverso un simpatico trailer in cui i due soliti numeri, il 5 e 10, sono protagonisti. Potete vederlo in fondo alla notizia.

Tra le novità di questa versione ci sono:

Esperienza visiva migliorata

tutti i più importanti contenuti di gioco scaricabili, più aggiornamenti

Autolog – la rivoluzionaria competizione asincrona – con Cross-Platform Multiplayer

Come scritto sul sito ufficiale, il gioco sarà disponibile dal 6 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, e dal 13 novembre su Nintendo Switch.

Questo il comunicato ufficiale completo:

Criterion Games, in collaborazione con Stellar Entertainment, riaccende il brivido dell’inseguimento e della fuga in Need for Speed Hot Pursuit Remastered. Disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC il 6 novembre e su Nintendo Switch il 13 novembre, il gioco presenterà una grafica migliorata e una competizione multiplayer asincrona cross-platform alimentata da Autolog, la funzionalità rivoluzionaria che consente ai giocatori di connettersi, confrontarsi e competere con i propri amici. Il gioco includerà anche tutti i DLC principali che offriranno sei ore in più di gioco e oltre 30 sfide, riportando in auge l’acclamato Need for Speed™ di Criterion, che ha vinto l’ambito Best Racing Game Award dei Game Critics Awards 2010 e Il British Academy Video Games Award per Multiplayer nel 2011.

“Need for Speed: Hot Pursuit ha anticipato i tempi quando è uscito nel 2010, poiché abbiamo costruito prima di tutti un sistema automatico con cui confrontarsi e dare consigli tra amici all’interno videogioco. Ora, siamo contenti di riportare quello spirito di competizione senza tempo su nuove piattaforme dove i giocatori possono connettersi, sfidarsi e competere indipendentemente dalla console utilizzata, questa volta anche in viaggio con Nintendo Switch”, ha affermato Matt Webster, VP di Criterion Games. “Grazie all’ Autolog e alle mitiche supercar più amate al mondo, questo titolo creerà l’esperienza di corsa socialmente più competitiva ed emozionante.”

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered presenta miglioramenti grafici del mondo di Seacrest County, dove le strade tortuose e le supercar esotiche offriranno un senso di velocità adrenalinico. Un’approfondita carriera per single player offrirà l’azione da entrambi i lati della legge, dove poliziotti intercettatori dotati di armi tattiche potranno arrestare i loro sospettati e i corridori d’élite potranno livellare il campo di gioco con contrattacchi e manovre difensive. Attraverso un’esperienza multiplayer disponibile in tutte le modalità di gara, i giocatori potranno gustarsi la propria carriera in solitaria o sfidare gli amici per guadagnare ricompense e sbloccare nuove auto, armi e attrezzature. Il videogioco includerà anche tutti i contenuti aggiuntivi post-lancio, come le modalità preferite dai fan, Armed and Dangerous e Lamborghini Untamed, perfettamente integrati nell’esperienza come mai prima d’ora. Obiettivi inediti, colori delle auto, frenate brusche ridotte, una modalità foto aggiornata e molteplici novità sulla qualità della vita fanno in modo che questo sia il momento perfetto per riaccendere l’inseguimento da entrambi i lati della legge. Dopo il lancio, Need for Speed: Hot Pursuit Remastered vedrà anche l’aggiunta del car wrapping, che offrirà ai giocatori ancora più opzioni di personalizzazione.

La rivoluzionaria tecnologia Autolog di Need for Speed: Hot Pursuit Remastered connetterà i giocatori con gli amici in una competizione asincrona testa a testa, intuitivamente proponendo e raccomandando loro sfide in base ai risultati ottenuti. La funzione Autolog consentirà inoltre ai giocatori di confrontare e condividere tutte le loro esperienze, immagini e sfide con cross-platform multiplayer, dando ai giocatori l’opportunità di competere tra loro su qualsiasi piattaforma.