The Witcher: prime immagini della seconda stagione

Il primo sguardo alla stagione 2 di The Witcher è arrivato, Netflix ha infatti mostrato su Twitter una piccola anticipazione del personaggio di Henry Cavill, Geralt di Rivia. La seconda stagione di The Witcher è attualmente in produzione nel Regno Unito. Le riprese sono iniziate all’inizio di quest’anno, ma sono state successivamente interrotte a causa della pandemia di COVID-19. Tuttavia è stata anche una delle prime produzioni a riprendere le riprese con nuove norme di sicurezza, e lo fa da oltre un mese.

Non sappiamo molto di ciò che accadrà nella seconda stagione di The Witcher a parte il fatto che trarrà vantaggio dalla fine della prima stagione e amplierà ulteriormente il mondo fantastico che lo scrittore Andrzej Sapkowski ha creato per la prima volta nei suoi libri. Un punto di interesse chiave di cui siamo a conoscenza è che la seconda stagione della serie Netflix approfondirà la storia delle origini del personaggio di Cavill, Geralt di Rivia, e che la seconda stagione, secondo il suo showrunner, avrà una sequenza temporale meno confusa.

Queste nuove immagini della seconda stagione di The Witcher mostrano la nuovissima armatura di Geralt per la prossima stagione. La serie è stato un po’ un successo crossover a sorpresa per Netflix, in anteprima durante le vacanze nel 2019 e ha preso piede grazie ad un intenso e costante passaparola. Non è uno spettacolo solo per i fan del fantasy hardcore, ma è anche assolutamente perfetto per chiunque sia patito del genere fantasy in generale.

Tuttavia ciò che distingue The Witcher è che si tratta di uno spettacolo che sa esattamente di cosa ha bisogno per catturare l’attenzione del pubblico, come ulteriormente evidenziato da questo primo sguardo all’armatura indossata da Henry Cavill nella seconda stagione. Secondo Netflix, in questa settimana potremmo aspettarci ulteriori immagini della stagione 2, ma nel frattempo ecco la sinossi ufficiale:

“Convinto che Yennefer abbia perso la vita nella battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la principessa Cirilla nel luogo più sicuro che conosce, la sua casa d’infanzia di Kaer Morhen. Mentre i re, gli elfi, gli umani e i demoni del continente lottano per la supremazia fuori dalle sue mura, lui deve proteggere la ragazza da qualcosa di molto più pericoloso: il misterioso potere che possiede dentro di lei.”