Yashahime Princess Half-Demon: ecco i complimenti della creatrice di Inuyasha

Un paio di giorni fa Yashahime Princess Half-Demon, la serie anime sequel del grande classico shonen Inuyasha, ha fatto il suo debutto. Attesissimo da tutti i fan, l’anticipatissimo anime non ha certo deluso all’esordio, meritandosi anche i complimenti di Rumiko Takahashi, la creatrice del manga originale di Inuyasha.

In realtà la Takahashi è stata fin da subito parte del nuovo progetto, disegnando anche il design originale dei nuovi personaggi, tra cui la protagonista, Moroha, la figlia di Inuyasha e Kagome. Ma, come coloro che non si sono persi la prima puntata (disponibile su Crunchyroll) certamente sapranno, l’episodio è incentrato tutto sui vecchi personaggi, come un omaggio alla serie prequel. Infatti il primo episodio di Yashahime Princess Half-Demon adatta uno speciale capitolo conclusivo del manga di Inuyasha che non si era mai visto nell’anime originale, oltre a introdurre il nuovo trio di protagoniste, e ha permesso ai fan di vedere il team originale in azione per l’ultima volta, prima di avventurarci in un viaggio completamente nuovo.

E proprio a questo si è riferita la Takahashi con i suoi commenti dopo lo show:

“Un lavoro interessante, come previsto. Il primo episodio è anche la storia di Inuyasha e Kagome, i genitori che sono il punto di partenza di Yashahime. Ve lo raccomando, confidando che vi possa piacere. Per favore, dategli un’occhiata!”

E voi, cosa ne pensate? Avete già visto l’episodio? Siete eccitati per l’arrivo del sequel di una serie amata come Inuyasha?