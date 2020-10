Free Guy: date un’occhiata al nuovo trailer ufficiale

Come promesso, è finalmente arrivato un nuovo trailer di Free Guy della 20th Century Studios! È passato quasi un anno da quando abbiamo visto il primo trailer di Free Guy, ma il film rimane ottimisticamente sulla buona strada per l’uscita nelle sale cinematografiche questo dicembre.

Diretto da Shawn Levy (Stranger Things), Free Guy segue Guy (Ryan Reynolds), un cassiere di banca dolce e mite che scopre di vivere in un videogioco come personaggio non giocante (meglio conosciuto come NPC). Un giorno però, Guy decide di rispondere al fuoco e interrompe il ciclo della sua routine di videogiochi per fermare una rapina in banca altrimenti standard nel gioco sparatutto open-world in cui vive. Libero di muoversi nel suo gioco, Guy presto si unisce con l’eroina Molotov Girl (Jodie Comer) per aiutarla in una missione che influisce sul gioco in cui vive Guy.

Per quanto riguarda la data di uscita di dicembre, a questo punto non possiamo esserne così sicuri. I cinema sembrano essere sulla buona strada per chiudere di nuovo, No Time to Die è stato posticipato al 2021, e non sembra plausibile che Disney / Fox pianificherebbe un film di queste dimensioni su Hulu o Disney + come titolo PVOD se i cinema fossero effettivamente chiusi, e dal tempo la data di uscita di Free Guy restiamo ancora un po’ dubbiosi che venga effettivamente rilasciato durante il periodo natalizio. Con una sceneggiatura di Matt Lieberman e Zak Penn (Ready Player One), il film è interpretato anche da Lil Rel Howery, Joe Keery e Utkarsh Ambudkar.