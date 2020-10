Crash Bandicoot 4 It’s About Time in arrivo per next-gen?

La scorsa settimana, la quasi ormai old-gen è stata colei che ha visto il lancio di uno dei titoli più attesi da un ventennio, possiamo dire. Stiamo ovviamente parlando di Crash Bandicoot 4 It’s About Time, il quale ha debuttato su PlayStation 4 e Xbox One.

Forse però, non sarà l’unica generazione a vedere il passaggio di tale perla. Difatti, una nuova classificazione ESRB ha posto l’attenzione della stampa specializzata a questa pagina per il seguente motivo. A quanto pare sarebbe stata classificata una versione del gioco per Xbox Series X.

Non c’è motivo di credere che ciò non possa esser fatto anche per una versione PlayStation 5, vista l’assenza di una qualsivoglia forma di esclusività del titolo targato Toys for Bob. Purtroppo, è sempre da prendere con le pinze visto che né il team di sviluppo, né il publisher, Activision, hanno detto qualcosa a riguardo.

Da tenere a mente che, in passato, i leak provenienti dalle pagine ESRB hanno effettivamente pre-annunciato titoli del calibro di Ratchet & Clank Into the Nexus per PS Vita, l’esistenza dei porting di Metal Gear Solid per PC e altro ancora, come Yakuza Like a Dragon ad esempio.

Infine, GamesVillage vi invita a leggere la nostra recensione di questa perla a vent’anni dal suo predecessore, qualora non l’abbiate ancora fatto. Ovviamente, la redazione vi terrà al corrente per quanto concerne novità riguardo Crash Bandicoot 4 It’s About Time.