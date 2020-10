One Piece: pausa prolungata per la malattia di Oda

Shueisha, editore della rivista Weekly Shonen Jump, ha annunciato sul suo profilo Twitter che One Piece si prenderà un break un po’ più prolungato del solito. A causa di una improvvisa malattia di Eiichiro Oda e del suo stato di salute malfermo infatti, la serializzazione del manga non riprenderà prima del 17 ottobre, rimanendo assente dalle pagine del famoso magazine dedicato ai manga shonen per ben due settimane.

Non è la prima volta in questo 2020 che One Piece si prende una pausa un po’ più prolungata. Era già successo, come per tante altre opere, in occasione della pandemia da Covid-19 la scorsa primavera, e successivamente, in maggio, Oda aveva avvertito i suoi fan che sarebbero state probabili ulteriori pause, mentre lo staff riorganizzava il luogo di lavoro per adattarlo alle norme previste per combattere la diffusione del coronavirus.

Inoltre è già da un po’ che il famoso mangaka ha rallentato il ritmo della serializzazione del proprio capolavoro, prevedendo qualche pausa tra un capitolo e l’altro, proprio per salvaguardare maggiormente la sua salute, decisamente provata dallo stress dovuto alla pubblicazione settimanale dell’opera. Dunque per scoprire come continuerà lo scontro tra la ciurma di Cappello di Paglia e i due imperatori del mare Kaido e Big Mom saremo costretti ad attendere un po’ più a lungo rispetto al solito. Un’attesa che comunque, possiamo starne sicuri, sarà degnamente ripagata da Oda e dal suo staff.

One Piece ha recentemente concluso un singolare accordo di partnership con Gucci, prestando i volti di Monkey D. Luffy e di Roronoa Zoro alla collezione autunno/inverno della famosa maison italiana. Il manga si è così confermato uno dei fenomeni più influenti nel mondo del fumetto giapponese. Con una serializzazione di oltre vent’anni alle spalle infatti, One Piece si impone come uno dei successi più longevi dell’intera storia di Weekly Shonen Jump.

Per tutti gli aggiornamenti sul capolavoro di Eiichiro Oda non dovete fare altro che continuare a seguirci.