Cyberpunk 2077: svelata l’intera mappa di Night City

Grazie ai vari contenuti inclusi all’interno di ogni copia fisica di Cyberpunk 2077, siamo finalmente in grado di vedere l’intera mappa del titolo targato CD Projekt RED. Sin dal reveal, il team polacco non aveva mai mostrato la mappa per intero e ora, finalmente, possiamo dare uno sguardo a Night City.

È vero, abbiamo visto più d’una volta le varie zone e come queste siano strutturate in profonidtà in senso culturale e sociale, ma mai abbiamo avuto la possibilità di osservare una panoramica dell’intera zona giocabile e calpestabile. Sicuramente, ritrovarsi la cartina all’interno della copia fisica sarà un dettaglio assolutamente apprezzato da parte dei fan.

Tale cartina ha, prima del previsto, trovato la sua via per l’internet (e ciò svela automaticamente che la produzione delle copie fisiche e dei gadget al loro interno è finalmente iniziata, visto anche la recente notizia dell’entrata in fase Gold dell’opera) e, sebbene l’immagine che potete trovare in calce non sia delle migliori, fa comunque il suo lavoro.

Come già affermato proprio da CD Projekt RED, la totalità della superficie appare più piccola rispetto a quella di The Witcher 3 Wild Hunt ma il mondo dell’ultima fatica si prospetta essere molto più denso e sicuramene più sviluppato in senso verticale. Vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 arriverà tra poco più di un mese, esattamente il 19 novembre, su PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X e S e PlayStation 5.