Riot Games avvia il programma Esports per Legends of Runeterra

La lista completa dei titoli di Riot Games ora ha ufficialmente programmi di Esport sostenuti dall’editore in seguito all’annuncio di un nuovo sistema di tornei per il gioco di carte digitale Legends of Runeterra .

L’ultimo video di aggiornamento per sviluppatori del gioco ha introdotto il modello del torneo stagionale. La stagione competitiva inizierà il 14 ottobre, con i giocatori di ogni regione che si qualificheranno per un torneo di fine stagione o attraverso il successo nella classifica classificata del gioco, o attraverso speciali eventi “sfida” in cui un giocatore deve vincere più partite consecutivamente.

Il 5 dicembre, Riot terrà un Last Chance Gauntlet come opportunità di qualificazione finale prima che il torneo inizi il 6 dicembre.

I dettagli relativi ai premi in denaro e alla struttura del torneo non sono stati rivelati. Secondo l’annuncio, questo modello di torneo stagionale è il primo passo di Riot verso la creazione di un percorso verso il gioco professionale all’interno di Legends of Runeterra . Riot fornirà un aggiornamento “all’inizio del prossimo anno”, riguardo al futuro della competizione Esport per il gioco.

Con questo annuncio, Riot Games ora gestisce ufficialmente il proprio programma di competizioni di Esport per tutti e quattro i suoi titoli a rilascio completo. L’azienda è passata da un singolo gioco e un singolo Esport fino a quattro giochi ed ecosistemi nell’arco di un solo anno.