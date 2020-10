Minecraft: MC Championship 11 in programma per il 24 ottobre

L’undicesima iterazione del Minecraft, MC Championship è ufficialmente in calendario e le skin spettrali sono un requisito per tutti i concorrenti.

Noxcrew ha deciso il 24 ottobre per il ritorno dell’evento questo mese, con le squadre che verranno annunciate a breve.

🎃 MCC 11 will take place on October 24th 🎃

Spooky skins are mandatory 😱 pic.twitter.com/9twIYrhn34 — MC Championship (@MCChampionship_) October 4, 2020

MCC 10 è stato un miscuglio di azione intensa, momenti divertenti e una profezia soddisfatta poiché FalseSymmetry è diventato il primo campione consecutivo con un incredibile asso in Dodgebolt. PeteZahHutt ha anche pareggiato Dream per il maggior numero di vittorie in campionato a tre, il che potrebbe essere una narrazione su cui concentrarsi sull’introduzione in MCC 11.

E poiché l’inclusione dell’ultimo evento di due squadre composte interamente da spettatori è andata così bene, possiamo sperare di aspettarci un nuovo cast di giocatori che nessuno ha visto prima di unirsi alla competizione.

Poiché è la stagione spettrale e MCC 11 si svolgerà così vicino ad Halloween, Noxcrew ha reso obbligatorie le skin festive e potrebbero esserci alcuni cambiamenti visivi in ​​alcuni giochi per celebrare Halloween. Maggiori dettagli sul tema spettrale saranno condivisi più vicino all’evento reale.

Come al solito, l’evento verrà trasmesso in streaming sulla maggior parte dei singoli canali Twitch o YouTube del concorrente, con Noxcrew che ospita uno streaming di visualizzazione amministratore per mostrare alcuni dei meccanismi interni dell’evento e una panoramica di ogni giocatore.

MCC 11 inizierà alle 2pm CT il 24 ottobre, quindi prepara i tuoi dolci e le lanterne.