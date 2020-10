Fall Guys: nuovo trailer per il livello Knight Fever

Fall Guys, ancora sull’onda del successo, continua a espandersi con nuovi contenuti. È la volta del nuovo livello Knight Fever della seconda stagione del titolo, al quale è stato dedicato un trailer che potete visionare in calce alla notizia.

Tale livello sarà uno dei livelli d’apertura delle partite, ove i 60 giocatori presenti dovranno lottare affinchè il 75% di questi si qualifichino. Il livello in questione prevede diverse sezioni, tutte accomunate da ostacoli a tema medievale.

Vi ricordiamo che Fall Guys è disponibile al momento per PlayStation 4 e PC tramite Steam. La Stagione 2 partirà il giorno 8 ottobre. Per maggiori dettagli sulla stagione in arrivo, date pure un’occhiata qui.