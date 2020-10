Il team Queso sigla un’alleanza mobile con Samsung

L’organizzazione di Esport incentrata sui dispositivi mobili, Team Queso, ha annunciato una partnership con Samsung España , la divisione spagnola del produttore globale di elettronica.

La partnership, che durerà fino alla fine del 2020, si concentra sui famosi smartphone Samsung, inclusa la linea Galaxy Note 20 lanciata di recente.

Luis de la Peña, Product Marketing Manager di Samsung Electronics , ha commentato in un comunicato :

Vogliamo continuare a promuovere l’esperienza di gioco sui dispositivi mobili, motivo per cui abbiamo cercato questa alleanza con il Team Queso, un team di Esport di grande successo sia a livello nazionale che a livello internazionale nei giochi mobili. La nostra serie Samsung Galaxy Note 20 dispone della tecnologia più avanzata sul mercato, ideale per fornire la migliore esperienza di gioco su un dispositivo mobile.

Il Team Queso compete in giochi come Clash Royale, Brawl Stars, Clash of Clans e Arena of Valor, ed è anche attualmente partner di Telepizza, Elgato e Lotto .

I giocatori di Clash Royale dell’organizzazione stanno già utilizzando lo smartphone Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G in competizione e hanno pubblicato foto di se stessi che lo utilizzano sui social media. Secondo un comunicato, il Team Queso e Samsung stanno lavorando a diverse iniziative insieme, inclusi i contenuti video.