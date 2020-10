Monster Hunter Rise: nuove concept art per molteplici elementi

Con l’ultimo aggiornamento per Monster Hunter World in arrivo, è per Capcom di tornare con la serie dei cacciatori sulla console portatile con il suo nuovo Monster Hunter Rise, in esclusiva per Nintendo Switch. Il titolo è stato annunciato recentemente e arriverà sul mercato nel mese di marzo 2021. Sicuramente ci vorrà ancora del tempo, ma almeno Capcom ha fornito qualche nuova concept art per i fan.

Tramite l’account Twitter ufficiale, sono state infatti condivise nuove immagini che ritraggono le idee su alcuni elementi del titolo targato Capcom. Tra questi possiamo vedere l’armatura iniziale e il wirebug, il quale permette di dondolarsi in giro durante le battaglie. V’è inoltre un’immagine che ritrare un cacciatore ad un altare in rovina durante una notte tempestosa.

GamesVillage vi ricorda che Monster Hunter Rise sarà disponibile sul mercato il 26 marzo 2021 in esclusiva per Nintendo Switch. Come avete letto all’inizio della notizia, purtroppo il supporto a Monster Hunter World sta per terminare con l’ultimo aggiornamento in arrivo, il quale porterà con sé Fatalis, il drago per eccellenza. Infine e, qualora non l’aveste già fatto, vi invitiamo a leggere la nostra anteprima del nuovo progetto di Capcom. Fateci pure sapere cosa ne pensate del titolo in arrivo!

Monster Hunter Rise Concept Art: an ominous hazy night at the Shrine Ruins. ⛩ #MHRise pic.twitter.com/oPwjlNKJT6 — Monster Hunter (@monsterhunter) September 29, 2020

Monster Hunter Rise Concept Art: close up look at the Wirebug. 🐛 #MHRise pic.twitter.com/FTrfkxzA9S — Monster Hunter (@monsterhunter) October 2, 2020