Xbox Series X: l’intera lista dei giochi Ottimizzati verrà svelata questo mese

Al momento e se comparata a PlayStation 5, Microsoft è stata molto diretta e chiara sui dettagli che ruotano attorno alla propria nuova ammiraglia, Xbox Series X. Quest’oggi, il colosso di Redmond ha dichiarato che c’è ancora molto da far sapere riguardo la console in arrivo nel mese di novembre.

Per quanto riguarda oggi, è possibile leggere un nuovo post nel blog ufficiale di Microsoft, a questo indirizzo, nel quale Aaron Greenberg ha sottolineato alcuni elementi che devono ancora essere chiariti prima del lancio della console. La cosa su cui si è soffermato principalmente è la lista, completa, dei titoli Ottimizzati per Xbox Series X. Tale lista verrà divulgata nelle settimane a venire, stando a quanto dice il capo del marketing della divisione Xbox.

Per quanto Microsoft avesse già buttato giù una lista iniziale di titoli Ottimizzati, è chiaro che fino al lancio, altre opere saranno inserite. Vi possono ancora essere delle trattative in corso, ecco il perchè dell’attesa fino a fine mese o giù di lì. Da notare infine e non meno importante, che Greenberg ha anche parlato di nuovi gameplay dei titoli Ottimizzati, sempre in arrivo nelle prossime settimane. Vi ricordiamo che le console next-gen Xbox Series X e S saranno negli store il 10 nvoembre; siamo ormai vicini all’avvio della next-gen.