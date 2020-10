Squad Provato: soldati, scendiamo sul campo di battaglia

Il panorama degli sparatutto in prima persona, spesso e volentieri offre delle produzioni decisamente interessanti, che fondono realismo con l’essere tattici da parte dei giocatori, la prima iterazione che mi vien da pensare è proprio la serie Arma, dove il cavallo di battaglia è proprio il realismo ai massimi livelli in cui i soldati sono chiamati in campo simulando una vera battaglia. Ora, il prodotto che abbiamo provato nei giorni scorsi riproduce questi elementi già citati, ma lo fa con una sua propria identità, stiamo parlando di Squad, opera videoludica in sviluppo da oltre 6 anni uscita da poco sull’Early Access di Steam dalla software house Offworld Industries, conosciuti anche per aver dato alla luce Post Scriptum, ci provano con questo nuovo progetto, che si prospetta essere parecchio interessante per gli appassionati di questo genere.

Squad: combatti per il tuo paese, soldato

Il gioco, al momento, non prevede in alcun modo un esperienza single player, ciò fa di Squad un titolo prettamente multiplayer, tranne ovviamente per quello che concerne l’addestramento. Sappiamo benissimo come alcune volte i tutorial per noi hardcore gamer si rivelano spesso inutili in diverse produzioni, però, dato anche la complessità della produzione e meccaniche, noi vi consigliamo caldamente di provarlo prima di andare a scendere in campo e cimentarvi in diverse battaglie online. Il tutorial ci introduce a diverse meccaniche, come ad esempio come muoverci, alle classi, bocche da fuoco e così via, grazie al quale ci permetterà di affrontare i vari player online senza alcun problema e non solo.

Squad, per coloro che non lo sapessero, è uno sparatutto tattico in prima persona a 100 giocatori, ma predilige unicamente una cosa molto importante e voglio che sia chiara quando valutate l’acquisto del prodotto: la comunicazione. Con questo voglio dire che se acquistate tale videogioco e vi aspettate di entrare in partita, fare le vostre kill e poi ricominciate tutto da zero, allora non avete capito niente della produzione. La comunicazione tra i giocatori è molto importante, immedesimando tra l’altro l’utente ancora maggiormente nei panni del soldato. Se riuscirete ad avere una comunicazione efficace con la vostra squadra, i prossimi passi da compiere saranno l’effettiva coordinazione e conquista delle varie postazioni in possesso della fazione nemica, ed e qui che si rivelerà estremamente importante la classe opportuna, come ad esempio c’è chi potrebbe ricoprire il ruolo da supporto o semplicemente da fuciliere, organizzatevi bene come squadra e cercate d’assegnare i vari ruoli ai player in lobby con voi, in modo tale da non aver nessuna difficoltà.

Ottimo lavoro recluta

Sicuramente una delle peculiarità della produzione sono le vastità delle mappe e il loro effettivo numero dato che ne troveremo ben 20, qui abbiamo notato veramente un anche un level design molto azzeccato, con diversi punti dove sono situate le basi delle fazioni a quelle dei vari punti da poter conquistare. Insomma, se dovessimo paragonare le mappe del titolo, sembrerebbero siano molto grandi come nella modalità conquista in Battlefield, sicuramente uno degli esponenti migliori tra cui fare un paragone o se vogliamo andare proprio in un setting futuristico, mi viene da pensare anche a Planetside 2. Ok, ci tengo anche a sottolineare che, per chi è abituato diversamente, potrebbe storcere il naso poiché ci ritroveremo a fare diversi chilometri a piedi senza alcun mezzo a disposizione, in aggiunta saranno presenti dei tempi di schieramento ogni qualvolta che morirete di oltre 60 secondi, non certo una bella cosa per chi è abituato diversamente.

Soffermandoci sul gunplay, mi sarei aspettato ad un realismo tipo alla Battlefield, invece, questo è molto in stile arcade e si, per certi versi è piuttosto simulativo, ciò non toglie che non si avverte quella sensazione di rinculo come potresti trovare in un Arma o in un Battlefield. Insomma, mi sarei aspettato tanto da questo aspetto considerando dove vuole andare a parare la produzione stessa. Parlando invece del gameplay, il titolo è molto simulativo come abbiamo già detto, con la possibilità d’effettuare la corsa e scavalcare diversi ostacoli che si presenteranno davanti in tutto con un’interfaccia parecchio intuitiva, priva di sbavature e completamente pulita, in modo tale da rendere l’User Experience ancora più realistica e stimolante. Nelle partire, le fazioni avversarie, che saranno in totale sei, non dovranno fare altro che ridurre i ticket di quella avversaria per potersi aggiudicare la meritata vittoria.

Squad: la vittoria è nostra

Parlando dal punto di vista estetico, la produzione si difende abbastanza bene, abbiamo i classici elementi su PC come ad esempio il FOV (Field of View) che ci garantirà di migliorare l’esperienza in base alle nostre esigenza e tutta una serie d’effetti da poter abilitare. Noi abbiamo testato il titolo con una RTX 2070 Super e un I9-9900K, e vi possiamo assicurare che l’ottimizzazione su Personal Computer è veramente d’impatto, sicuramente questo lo dobbiamo anche all’engine di gioco piuttosto leggero, grazie al quale abbiamo potuto toccare la soglia dei 144 fotogrammi al secondo con addirittura la risoluzione in 2560×1440 in Quad HD con tutto messo al massimo insieme a tutta una serie di effetti abilitati. Aggiungendo ancora qualche parola sull’aspetto estetico, certamente l’opera videoludica è abbastanza indietro con dei volti che sicuramente non fanno parte della generazione corrente oramai quasi conclusa.

Da quello provato finora, Squad ci è risultato un prodotto decisamente interessante, un ibrido tra il realismo e la simulazione presente in un qualsiasi capitolo della serie Arma con un gunplay decisamente arcade. Le mappe, oltre ad essere abbastanza numerose, sono veramente estese. Diversamente come succede negli sparatutto in prima persona in circolazione, comunicazione e coordinazione con la propria squadra saranno di fondamentale importanza, e questo aspetto mi ha convinto sostanzialmente dalla bontà degli sviluppatori per quanto riguarda la produzione. Sicuramente non è un gioco adatto a tutti i giocatori, soprattutto se siete utenti che provenite da Call of Duty o simili, ma per gli appassionati della serie Arma, sicuramente Squad è un prodotto da tenere sott’occhio.