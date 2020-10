Star Wars Squadrons Recensione: battaglie spaziali per tutti i gusti

Lavorare con i brand su licenza, almeno ludicamente parlando, non è mai cosa semplice, specialmente quando si decide di andare a metter mano su un pezzo di storia del cinema – e non solo – come Star Wars. Lo sanno bene tutti quelli che ci hanno provato finora e lo sapeva ancora meglio EA Motive che, al netto di tutti i dubbi e le incertezze dovuti dalla classica ansia da prestazione de “la prima volta”, ha sin da subito lasciato intendere di avere le idee ben chiare. Il suo primo progetto è un tripudio di stile, di amore verso il brand di Lucas e soprattutto una sorta di attestato di fiducia nei propri mezzi di non poco conto e porta il nome di Star Wars Squadrons.

Come si evince già dal titolo, il lavoro dei ragazzi canadesi è ed era ben chiaro sin dall’inizio: lanciare sul mercato un titolo allo stesso tempo innovativo e d’altri tempi, basato e incentrato unicamente sulle battaglie spaziali – con tanto di supporto alla realtà virtuale, ovviamente – a tema Star Wars.

E, come potrete ben immaginare, non stiamo parlando di un obiettivo di poco conto, anzi. Chi conosce la saga sa quanto importanti e iconici siano gli scontri in “sella” ad un X-Wing o ad un caccia Tie e lo spettro di crollare dal punto di vista della riproduzione di tali emozioni era dietro l’angolo. Fortunatamente, al netto di una produzione che comunque palesa in qualche modo la sua natura “contenuta”, resa evidente anche da un prezzo di vendita budget, la missione del team canadese può considerarsi riuscita, al netto di tutte le limitazioni dovute ad una formula che, chiaramente, risulta ben circoscritta, nel bene e nel male.

Star Wars Squadrons e il suo omaggio narrativo a George Lucas

Narrativamente e tematicamente parlando, Star Wars: Squadrons ricalca con convinzione e soprattutto dedizione il materiale originale, portando su schermo una storia perfettamente in linea con lo stile della saga, per la felicità degli appassionati di vecchia data.

E, pur navigando nell’oceano della libertà creativa, il racconto si lega con forza al filone narrativo originale, con un espediente molto valido. La storia, infatti, prende il via subito dopo gli eventi narrati nell’Episodio Sei, ossia Il Ritorno dello Jedi, e la conseguente vittoria della Ribellione nei confronti di un Impero Galattico colpito duramente dagli ultimi eventi. Proprio il plot narrativo si basa fortemente sull’eterna lotta tra le due fazioni, e in particolare sulla violenza e spietatezza di un Impero, appunto, desideroso di attaccare violentemente i ribelli, ora riuniti sotto il nuovo nome di Nuova Repubblica, dando la caccia e cercando di distruggere delle navi da trasporto su cui a bordo sono presenti molti dei superstiti dell’indimenticabile battaglia sulla luna di Endor. Proprio da questo terribile scontro si mettono in moto gli eventi che seguiranno tutto il gioco, impreziositi, e lo ribadiamo, da uno stile incredibilmente fedele e vicino al materiale di partenza.

Humour, tradimenti, voglia di rivalsa e sete di vendetta sono l’epicentro delle emozioni e delle azioni di ogni singolo personaggio, le cui storie vengono narrate principalmente tra una battaglia e un’altra, durante le immancabili fasi di briefing che fanno da “pausa” tra uno scontro e l’altro. Star Wars Squadrons, seguendo un po’ la linea tracciata dal brand negli ultimi anni, è strutturato con la precisa volontà di far vivere al giocatore entrambi i punti di vista e lo fa proprio sfruttando il fattore gameplay.

Le missioni della storia, della durata complessiva di circa 8-9 ore, fanno sì che il giocatore possa impersonare entrambe le fazioni, con tutto ciò che ne consegue sia a livello narrativo sia a livello ludico, poiché le diverse fazioni, un po’ come nella controparte “reale”, sfruttano veicoli profondamente diversi tra di loro.

Battaglie senza limiti

Proprio la diversità dei veicoli disponibili si lega con forza a quello che è certamente uno degli aspetti principali della produzione ma anche quello più ricco di incertezze nella vigilia: il gameplay.

È possibile dare agli spettatori un prodotto incentrato unicamente sulle battaglie spaziali – seppur a tema Star Wars – divertente e appagante, ma soprattutto stratificato? La risposta è sì, in buona parte, perché EA Motive ha saputo dare alla sua creatura – di cui può andare molto fiera – un’impronta ludica ben precisa e nel complesso più che riuscita. Il cuore dell’esperienza risiede esclusivamente nella lotta di fazione, che come abbiamo avuto modo di appurare poco fa apporta modifiche sostanziali al gioco “pad alla mano”.

Impero e Nuova Repubblica hanno a disposizione ciascuno quattro tipi diversi di veicoli, che svariano dai classici bombardieri pesanti ai più agili e scattanti ricognitori, passando per mezzi più equilibrati o di supporto. Questa differenza si avverte fortemente in gioco, poiché ognuno dei veicoli riesce a dare al giocatore sensazioni diversi e un feedback a sé stante ogni qualvolta si decide di solcare i cieli.

Finire con l’esplodere sotto i colpi nemici è però molto semplice, specialmente nelle fasi iniziali, che richiedono al giocatore tanta dedizione per padroneggiare non soltanto i comandi di gioco, decisamente tanti, diversi e variabili da veicolo in veicolo (in alcuni casi), ma anche e soprattutto la schermata di gioco, volutamente immacolata e libera da ogni forma di HUD possibile. L’epicentro dell’esperienza, com’è giusto che sia, diventa la cabina di pilotaggio, da tenere costantemente sotto controllo per riuscire a districarsi attraverso il semplice, ma allo stesso tempo complesso, sistema di guida. Partendo dall’individuazione dei nemici fino al conseguimento degli obiettivi, ogni cosa è da ritrovare proprio “leggendo” l’interfaccia del proprio veicolo, tra cui spiccano anche dei potenziamenti dinamici che servono a rendere ogni veicolo più adatto alla vostra esperienza.

Tramite la pressione di uno dei quattro tasti direzionali del Pad o del Dpad, è possibile sbloccare, man mano, potenziamenti che vanno ad incidere su alcuni aspetti del gioco, in base chiaramente alla vostra esigenza. È possibile, magari, puntare sui laser, potenziando così la forza d’attacco, o magari dare più solidità al vostro Caccia Tie rinforzandone gli scudi, ma in alternativa si può anche decidere di puntare sui propulsori, dando una spinta maggiore al proprio veicolo.

Ciò chiaramente si avverte maggiormente in multiplayer dato che, come dicevamo prima, nella Storia i veicoli sono sempre “forniti” in modo automatico in base alla missione (ma comunque potenziabili, attenzione), ma appunto, è proprio una volta scesi online e iniziato a prendere confidenza con gli altri giocatori che viene fuori una vene strategica e tattica forse poco immaginabile, ma che in realtà pulsa con convinzione e rende l’esperienza di gioco molto più godibile e appagante di quanto si potrebbe immaginare.

Star Wars Squadrons, l’importanza dei contenuti

Parlando di contenuti, è qui che abbiamo riscontrato i dubbi e le perplessità maggiori sulla produzione. Se la storia è super breve – seppur piacevole – poiché vuole risultare anche una sorta di grosso tutorial per ciò che attende veramente il giocatore, a lasciarci perplessi è la bontà dell’offerta multigiocatore, ovviamente la più attesa e probabilmente quella, trattandosi di un titolo del genere, su cui gli stessi ragazzi di EA Motive puntano.

Star Wars Squadrons offre al giocatore soltanto due tipologie di competizioni online: un classico deathmatch a squadre (5 contro 5) e le più iconiche e spettacolari battaglie tra flotte, che ricordano molto gli scontri con i Camminatori della serie Battlefront. In questa modalità sono presenti, oltre a 10 giocatori per fazione, bot e grosse navi (da difendere o attaccare) controllate dall’IA, e l’obiettivo finale di ogni fazione è quello, chiaramente, di distruggere le flotte nemiche e la loro nave principale, costringendo i giocatori ad un gran lavoro di squadra e ad una comunicazione serrata, poiché per poter buttare giù le difese nemiche è necessario passare attraverso step specifici e per nulla semplici.

Per quanto possa sembrare spettacolare e incredibilmente emozionante, tale modalità, così come l’altra, ha però un problema di fondo, legato alla resa sul lungo termine. EA Motive – con una mossa audace ed encomiabile, aggiungeremmo – ha già fatto sapere che non verranno aggiunti altri contenuti in futuro e che il gioco è già completo allo stato attuale, cosa che potrebbe portare, alla lunga, a un abbandono dai server di gioco da parte dell’utenza.

Va detto però che EA motive ha da subito “sbloccato” il cross-play per la sua creatura ed ha inserito nel gioco una progressione ormai tipica per il potenziamento e l’unlock di vari oggetti cosmetici. Ciò dunque porta il giocatore ad affacciarci al gioco attraverso una progressione in game e dunque senza ogni forma di microtransazioni, una scelta sicuramente importante, ma che non riesce a fugare i nostri dubbi sulla longevità dell’offerta multigiocatore complessiva, per quanto divertente ed eccitante allo stato attuale.

Star Wars Squadrons: spettacolo nello spazio

A livello estetico, Star Wars Squadrons è un vero e proprio tripudio di voglia di fare ma soprattutto di amore nei confronti di tutti gli appassionati della saga targata Lucasfilm, seppur non sempre preciso e riuscito.

Dando per assunto il colpo d’occhio formidabile in termini di vicinanza al materiale originale, è evidente quanto la produzione abbia sofferto di alcuni limiti strutturali, che però non hanno inficiato la qualità e la bontà generale dell’opera. Da vedere, infatti, Star Wars Squadrons offre un impatto visivo impressionante nella sua fedeltà all’immaginario di riferimento, ma anche sotto un profilo più strettamente tecnico.

Su PlayStation 4 Pro, infatti, il tiro gira sia online sia nella campagna sui 60fps stabilissimi, con una risoluzione di riferimento che oscilla oltre il full HD e il 4K (chiaramente in upscaling) e una pulizia generale di primissimo livello. A stonare un po’, però, è proprio la differenza tra le sequenze animate e quelle in game, chiaramente “penalizzate” dalla natura stessa del gioco che rende ogni livello e ogni missione, e di conseguenza i vari scenari, “piatti” e poco dissimili tra di loro.

A fare la differenza è però, ancora una volta, la grande cura per il dettaglio inteso come la ricostruzione degli stessi stilemi estetici tipici della saga, che offrono al giocatore quella sensazione di trovarsi un po’ “a casa” impossibile da non elogiare, così come è doveroso fare un grande plauso al comparto sonoro. OST ma soprattutto i suoni vari (spari ecc) sono incredibilmente vicini all’iconografia della saga e rendono il fattore “immersività” ancor più marcato e quasi doveroso.

Conclusione

Star Wars Squadrons è una scommessa vinta, ma non del tutto. Dando per assunto che il gioco – in ogni caso – farà la felicità dei fan della saga è impossibile non mangiarsi le mani per l’ottima occasione mancata da EA Motive, capace di imbastire un titolo di medio budget dalle grandissime potenzialità, ma non pienamente sfruttate. Da un punto di vista ludico, infatti, il titolo su licenza Star Wars è encomiabile per ricercatezza e feedback generale, ed anche dal punto di vista dell’immaginario riesce risultare convincente. Di contro, però, troviamo un’offerta “pratica” molto discutibile, fatta da una campagna molto corta e poco audace e da un parco multigiocatore risicato e su cui aleggiano molti dubbi sul lungo andare. Nel complesso, comunque, e lo ribadiamo, la scommessa di EA Motive può considerarsi vinta, specialmente se si è cresciuti a pane e spade laser o, meglio ancora, con la Morte Nera nel cuore.