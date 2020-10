Genshin Impact: record di download sui dispositivi mobile

Genshin Impact della MiHoYo ha riscontrato un discreto successo da quando è stato lanciato la scorsa settimana. Il titolo ha avuto il più grande lancio globale di qualsiasi gioco cinese con oltre 21 milioni di pre-registrazioni su PC, PS4 e dispositivi per Android e iOS. Un nuovo record è stato conquistato dall’applicazione per dispositivi mobile che da sola ha raggiunto il traguardo di oltre 17 milioni di download già dai primi giorni. Le informazioni sul successo di Genshin Impact arrivano dall’App Annie, un sito specializzato in statistiche e analisi di varie applicazioni su dispositivi per Android e iOS.

Il gioco deve il suo successo sopratutto al suo crossplay e alle meccaniche di progressione incrociata. Nel crossplay i giocatori possono affrontare il mondo di Teyvat in un’esperienza cooperativa completa e su qualsiasi piattaforma, a condizione che si trovino sullo stesso server. La progressione incrociata è una funzione compatibile solo per le versioni mobile e per il PC. Genshin Impact viene inserito nella categoria dei giochi gacha, dove i giocatori spendono valuta reale o di gioco per avere la possibilità di trovare personaggi e armi potenti. Il titolo attrae con la sua esperienza multiplayer, il design e la musica.

Genshin Impact è ora disponibile su PC, PS4 e dispositivi mobile.

Puoi trovare il Sito Ufficiale qui.