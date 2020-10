Mortal Kombat 11: 8 milioni di copie vendute!

Ci sono poche saghe di videogiochi che possano vantarsi di avere una storia ultraventennale e di essere comunque rimaste al top tra i giochi più desiderati e acquistati dai giocatori, ma una di queste è sicuramente Mortal Kombat. Il picchiaduro di casa NetherRealm Studios, creato nel lontano 1992 da Ed Boon e John Tobias, è arrivato al suo undicesimo capitolo, uscito lo scorso anno, e nonostante “l’età” continua a imporsi come uno dei titoli di maggior successo sul mercato.

Mortal Kombat 11 infatti, stando a quanto annunciato dallo stesso Boon in un tweet, ha raggiunto e superato l’impressionante traguardo degli 8 milioni di copie vendute in tutto il mondo dal suo lancio sul mercato nel marzo del 2019. Numeri che parrebbero già consacrare questo undicesimo capitolo come quello di maggior successo dell’intera saga. Questo primato appartiene, finora, al titolo precedente, Mortal Kombat X, che ha venduto oltre 11 milioni di copie in 4 anni. Cifre che la nuova iterazione parrebbe in grado di superare.

Tanto successo è in parte dovuto al poderoso supporto post-lancio che il gioco ha ricevuto da NetherRealm Studios, che ha compreso anche l’espansione Aftermath (qui la nostra recensione), uscita quest’estate. Un supporto che continuerà ancora, dal momento che un grosso annuncio sembra essere previsto per la prossima settimana. In molti credono che si parlerà di una nuova espansione della storia, e dell’introduzione di nuovi personaggi (tra i quali potrebbe esserci persino Rambo).

Insomma, nonostante si sia parlato anche dell’inizio dei lavori per un nuovo titolo della saga picchiaduro pensato per le console next-gen, Mortal Kombat 11 rimane una priorità per NetherRealm Studios e Warner Bros. Interactive. Vi ricordiamo che il titolo è attualmente disponibile su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC e Google Stadia.