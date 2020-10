PlayStation 5: “venderà più della PS4” secondo Jim Ryan

Che la PlayStation 5, l’attesissima console next-gen di casa Sony, sarà un successo assoluto di vendite per l’azienda nipponica non è assolutamente in dubbio, ma il CEO di PlayStation, Jim Ryan, si è spinto ancora più in là, ipotizzando che il primo anno fiscale della nuova console oscurerà i numeri straordinari fatti registrare da PlayStation 4.

Dopo le difficoltà avute con PS3, infatti, Sony ha trovato nella PS4 un enorme successo commerciale: la console ha venduto oltre 100 milioni di esemplari, e tutt’oggi, alle soglie dell’uscita della sua erede di nuova generazione, continua a essere apprezzata e acquistata in giro per il mondo. Eppure, in una recente intervista rilasciata a Naver, Ryan ha espressamente detto che, a suo parere, PlayStation 5 sarà in grado di vendere nel suo primo anno più di quanto non abbia fatto PS4 nello stesso periodo. Parole che fanno eco a quelle del capo analista di Rakuten Securities Nohio Imanaka, che qualche giorno fa aveva affermato che PS5 sarà la console più venduta di sempre.

Non a caso, al momento, a più di un mese dalla sua uscita, l’ultima creatura di casa Sony è già introvabile, con i pre-order ormai sold-out ovunque, e questo nonostante l’azienda nipponica abbia dichiarato di sperare di poter produrre intorno ai 15 milioni di unità nel solo primo anno. Insomma, che sia in grado di replicare lo straordinario successo di PlayStation 4, e prima ancora di PlayStation 2, la PlayStation 5 è già partita fortissimo!

Vi ricordiamo che la nuova console Sony verrà lanciata ufficialmente sul mercato il 19 novembre in Europa. E voi siete già riusciti ad accaparrarvela?