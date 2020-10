PUBG Mobile: i Na’Vi hanno confermato la loro presenza al PEC 2020

La celebre organizzazione Esports polacca dei Na’Vi ha da poco annunciato l’arrivo del suo roster per il noto mobile game PUBG Mobile. Tuttavia, sembra che l’associazione abbia già intenzione di testare l’abilità e l’alchimia dei membri del team. Non a caso, la squadra ha confermato di aver accettato l’invito per la competizione PEC 2020.

Quest’ultima, oltre ad avere l’incredibile montepremi di 1.7 milioni di dollari, sarà anche l’unica competizione di PUBG Mobile che verrà giocata in locale nel corso di questa stagione competitiva del 2020. Precisamente, l’arena che ospiterà l’intero show è lo Shanghai Oriental Sports Centre nelle giornate che vanno dal 13 al 15 di novembre.