VALORANT: gli NRG entrano nell’Esports

La celebre organizzazione Esports degli NRG vede, finalmente, il suo ingresso nella scena Esports del noto sparatutto in prima persona tattico di Riot Games VALORANT. Precisamente, è stato l’ingresso di Damien “daps” Steele e Chet “Chet” Sing a consacrare l’entrata del team nel mondo competitivo dell’FPS.

Entrambi i ragazzi sono ex giocatori professionisti dell’altrettanto famoso shooter Counter-Strike: Global Offensive, di Valve. Fin da subito, l’intera community ha notato le somiglianze tra la fruizione citata pocanzi e VALORANT. Ciò vuol dire che le conoscenze passate dei due ragazzi torneranno molto utili ai loro compagni e alle performance generali del team.

La notizia è arrivata direttamente dall’account Twitter degli NRG.

Once #NRGfam always #NRGfam…

Welcome home @daps and @chetsingh Let's get this Valorant team started. pic.twitter.com/6Es9SSGUK5

— NRG (@NRGgg) October 5, 2020