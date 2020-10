Crypt of the NecroDancer: annunciata Collector’s Edition

Fan del dungeon crawler, preparatevi, Crypt of the NecroDancer sta tornando. Brace Yourself Games ha infatti annunciato che il titolo indie avrà un’edizione fisica che arriverà nei primi mesi del 2021. Noto soprattutto per la collaborazione con Nintendo nell’apprezzato Cadence of Hyrule of the NecroDancer featuring The Legend of Zelda dello scorso anno (qui la nostra recensione), lo sviluppatore canadese ha deciso di regalare questa nuova edizione a uno dei suoi primi grandi successi.

Annunciata sul sito ufficiale e sul profilo Twitter dell’azienda, l’edizione fisica avrà una Standard Edition e una Collector’s Edition. La prima conterrà il DLC Amplified, insieme a un CD con le tracce della colonna sonora e un manuale completamente a colori. Per chi vorrà acquistare la Collector’s, invece, ci sarà anche uno steelbook, una bandana di Cadence e una spilla smaltata.

I pre-orders per entrambe le edizioni si apriranno il 23 ottobre, mentre il lancio è previsto per il 12 febbraio 2021. La Standard Edition sarà disponibile al prezzo di 29.99 dollari, mentre la Collector’s Edition costerà 49.99 dollari. Le copie fisiche saranno disponibili soltanto per per PlayStation 4 e Nintendo Switch, ma non ci sono ancora informazioni se saranno acquistabili presso i maggiori retailer o solo attraverso il sito di Brace Yourself Games.

Quindi, se siete dei fan duri e puri di Crypt of the NecroDancer non vi resta altro da fare che seguirci per ogni aggiornamento, e scoprire tutte le novità che arriveranno su questa nuova edizione. Crypt of the NecroDancer è comunque disponibile in edizione digitale su PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox One, Nintendo Switch, PC e dispositivi iOS.