Crash Bandicoot 4: It’s About Time, girerà anche su PS5

Crash Bandicoot 4: It’s About Time è sviluppato da Toys For Bob ed è stato rilasciato il 2 ottobre per PS4 e Xbox One . Il sequel si collega alla trilogia originale sviluppata da Naughty Dog. Le nuove aggiunte includono corsa sui muri, oscillazione della fune per i personaggi giocabili principali, Crash e Coco. I livelli secondari della sequenza temporale,possono essere sbloccati completando i livelli della storia principale. Questi consentono ai giocatori di entrare nei panni di altri personaggi come il Dr. Neo Cortex, che hanno le proprie capacità e mosse.

l’ESRB ha rivelato che una versione di nuova generazione del titolo.Sul sito web dell’organizzazione, è stato scoperto un elenco di Crash Bandicoot 4: It’s About Time su Xbox Series X. Ne consegue che il gioco arriverà anche su PS5. Activision non ha ancora annunciato nulla al riguardo. Il titolo potrebbe trarre vantaggio dalla potenza di PS5: si potrebbero eliminare i tempi di caricamento, aumentare la risoluzione e migliorare le prestazioni, che sono in qualche modo compromesse su una PS4 standard. Se Activision pubblica Crash Bandicoot 4 per console di nuova generazione, sarà interessante vedere quali percorsi di aggiornamento, se presenti, sono resi disponibili ai proprietari esistenti.

