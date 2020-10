The Batman è stato posticipato al 2022

Con una mossa che non sorprendente affatto, la data di uscita di The Batman è stata posticipata nuovamente, questa volta al 2022. Il cambiamento arriva sulla scia della nostra notizia che la Warner Bros. stava spostando Dune da dicembre 2020 a ottobre 2021, che è apparso in conflitto con la data di uscita di The Batman del 1 ottobre 2021.

In effetti, la Warner Bros.ha annunciato una serie di modifiche alla data di uscita per alcuni dei loro film:

The Batman viene posticipato dal 1 ottobre 2021 al 4 marzo 2022

Matrix 4 è spostato dal 1 aprile 2022 al 22 dicembre 2021

The Flash viene posticipato dal 3 giugno 2022 al 4 novembre 2022

Shazam! 2 viene spostato dal 4 novembre 2022 al 2 giugno 2023

Black Adam è posticipato dal 22 dicembre 2021 ed è ora senza data

Tutte queste modifiche alle data di uscita della Warner Bros. sono il risultato dei ritardi legati a COVID che hanno devastato il calendario dei rilasci del 2020. Non solo film importanti come Dune, che dovevano uscire quest’anno, ora verranno rilasciati l’anno prossimo, ma la produzione di film come The Batman ha subito ritardi che hanno causato un cambiamento nei loro programmi.

Il sequel di Matrix, che riporta Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss insieme alla regista Lana Wachowski, è l’unico film qui che sta effettivamente mantenendo il programma, ma chiaramente la Warner Bros. sta rivalutando il suo calendario anche da un punto di vista finanziario e ha bisogno per assicurarsi che le sue scommesse al botteghino più sicure siano in linea con i suoi calendari fiscali in futuro.

La grande curiosità di questo gruppo è che Black Adam non sia datato. Il film di Dwayne Johnson DC avrebbe dovuto iniziare le riprese questa estate, ma a causa dei ritardi di COVID ora sta fissando una data di inizio nel primo trimestre del 2021. È possibile che qualcosa sia cambiato, o è semplicemente possibile che la Warner Bros. non abbia ancora una nuova data precisa per il tanto atteso film. Indipendentemente da ciò, il casting è ben avviato e non riusciamo a immaginare che WB si lascerebbe sfuggire un film di supereroi con Dwayne Johnson, quindi speriamo di sentire presto la notizia di una nuova data di uscita per quello.