ASM Global annuncia una nuova arena a San Antonio

ASM Global, una compagnia di management e servizi, ha annunciato con Port San Antonio dell’arrivo di una nuova Esports arena dal valore di 60 milioni di dollari. La struttura avrà una capienza da non sottovalutare. Infatti, è stato proclamato che saranno resi disponibili ben 2500 posti a sedere e tutte le tecnologie necessarie per organizzare, e osservare, al megio uno show competitivo.

Al momento, il termine dei lavori è fissato per il 2022, Per cui mancherà ancora molto prima di poter vedere il completamento dello stadio. In aggiunta, è anche in corso la lavorazione per una sala LAN aperta 24 ore su 24 situata all’interno del complesso stesso, sempre da parte di ASM Global.