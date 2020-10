Intel: i nuovi Alder Lake da 16/32 core appaiono in rete

Il criptico chipset Alder Lake di Intel da 16/32 core è apparso per la prima volta in rete. Nonostante ancora non sappiamo come la nuova tecnologia della famosa azienda potrà cambiare il mondo del PC desktop e del gaming, finalmente possiamo dare un primo sguardo al modello S.

Precisamente, il leak è arrivato dal database del benchmark SiSoft Sandra. Il risultato è di un chip targato Intel da 16 core. Apparentemente, ogni core comprende multipli thread, fino ad arrivare a 32. Il tutto accompagnato da 30MB di L3 cache e 10x 1.25MB L2.

La news è stata riportata dall’account Twitter dell’utente APISAK.