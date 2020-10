House of the Dragon: il protagonista è Paddy Considine

Collider ha confermato che dopo aver recitato in The Outsider e The Third Day della HBO, l’attore inglese Paddy Considine è stato scelto come protagonista della serie prequel di Game of Thrones House of the Dragon. Basato sul libro Fire & Blood di George R.R. Martin, lo spettacolo è ambientato 300 anni prima degli eventi di Game of Thrones e si concentra sul clan Targaryen. Paddy Considine interpreterà Re Viserys Targaryen, che viene scelto dai signori di Westeros per succedere al Vecchio Re, Jaehaerys Targaryen, al Gran Consiglio di Harrenhal. Viserys è un uomo gentile e rispettabile che desidera solo onorare l’eredità di suo nonno, ma gli uomini buoni non sono necessariamente il più grande dei re.

George R.R. Martin ha co-creato House of the Dragon con Ryan Condal, che ha scritto la sceneggiatura pilota che ha ottenuto un ordine diretto alla serie. Condal sarà anche co-showrunner insieme al veterano di Game of Thrones Miguel Sapochnik, che dirigerà il pilot e altri episodi. Tutti e tre saranno produttori esecutivi insieme a Vince Gerardis e Sara Lee Hess, quest’ultima si è unita a Condal come sceneggiatrice della nuova serie dopo aver lavorato a un altro prequel di GoT con Naomi Watts che non sta andando avanti.

La prima stagione di House of the Dragon dovrebbe consistere in 10 episodi, e ad un certo punto lo spettacolo affronterà la Danza dei Draghi, che è la guerra civile dei Targaryen che ha fatto a pezzi Westeros ed è occasionalmente citata in Game of Thrones. Altri personaggi nel cast includono l’erede prescelto di re Viserys, la principessa Rhaenyra, così come il suo fratellastro, Aegon II; suo zio, il principe Daemon; e la sua matrigna, la regina Alicent Hightower.

House of the Dragon dovrebbe andare in onda nel 2022, Paddy Considine ha continuato ad apparire in film famosi come Cinderella Man, Hot Fuzz e The Bourne Ultimatum, e ha anche scritto e diretto il film drammatico indipendente Tyrannosaur. Considine è un grande talento che dovrebbe costituire un forte punto di riferimento per questa serie. Vi terremo aggiornati sulle ulteriori novità, nel frattempo potete trovare ultime notizie su film e serie tv nella nostra sezione Movies.