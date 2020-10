Super Mario Bros.35: sono arrivati i cheater nel gioco

Super Mario Bros.35 ha subito il dominio di alcuni cheater, dopo solo pochi giorni dalla sua uscita sul Nintendo eShop. Dei giocatori hanno scoperto un trucco per ottenere monete illimitate nel gioco. L’obiettivo del titolo è quello di essere l’ultimo giocatore in piedi e le monete diventano indispensabili perché permettono di calcolare il punteggio. Un video di YouTube che mostra come eseguire il trucco, ma è già stato rimosso a seguito di un reclamo da parte di Nintendo of America. Purtroppo, a partire da lunedì sera, oltre 50 giocatori hanno ottenuto punteggi di 99.999.

Super Mario Bros.35 vede 35 giocatori competere per essere l’ultimo Mario in piedi. I nemici sconfitti verranno inviati ai percorsi degli altri giocatori e i giocatori potranno attivare oggetti speciali per cercare di superare i propri avversari. Il nuovo gioco di Super Mario può essere scaricato solamente da chi ha un abbonamento a Nintendo Switch Online. Il gioco sarà scaricabile fino al 31 marzo 2021.Il mese scorso Nintendo ha pubblicato a sorpresa Super Mario Bros. 35th Anniversary Direct e ha annunciato che avrebbe festeggiato il compleanno di settembre con l’uscita di diversi giochi tra cui Super Mario 3D All-Stars.

