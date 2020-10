Spriggan: primi dettagli sull’anime Netflix

Non è un segreto che, tra i suoi tanti progetti, Netflix stia puntando in modo massiccio sugli anime per attrarre una grossa fetta di appassionati dell’animazione giapponese. Di questi progetti fa sicuramente parte Spriggan, adattamento animato del manga di Hiroshi Takashige e Ryoji Minagawa, che oggi ha cominciato a svelarsi con una nuova visual e, soprattutto, con la data del suo esordio nel catalogo del colosso dello streaming.

Spriggan è un vero classico della storia dei manga: pubblicata da Takashige e Minagawa a partire dal 1989, e durata per ben 11 volumi, l’opera segue le avventure di Yu Ominae, un giovane studente che, segretamente, è anche uno Spriggan, un agente segreto incaricato dalla ARCAM Corporation di proteggere le reliquie di un’antica, avanzatissima civiltà, affiché non cadano nelle mani di Stati o di organizzazioni che potrebbero usarle per i motivi sbagliati.

Il manga ha già ispirato un lungometraggio anime nel 1998, ma ora Netflix, in collaborazione con lo studio d’animazione David Production, ha deciso di realizzarne un’intera serie. La regia è stata affidata a Hiroshi Kobayashi (già direttore di alcuni episodi di Kill la Kill), mentre gli script sono curati da Hiroshi Seko (Mob Psyco 100, L’attacco dei giganti, Jujutsu Kaisen) e Shuhei Handa (Little Witch Academia) si occupa del character design.

Stando a quanto rivelato oggi, attraverso un comunicato stampa, l’anime farà il suo esordio su Netflix, in tutto il mondo, nel 2021. Nell’attesa, non ci resta che goderci la bellissima immagine di anticipazione che ha accompagnato questo annuncio elettrizzante.