Kingdom: l’anime tornerà nel 2021!

La pandemia di Covid-19 ha causato, tra gli altri problemi, molti disagi a numerose produzioni televisive. In Giappone sono stati moltissimi i progetti costretti a fermarsi per il diffondersi del coronavirus, e tra questi, certamente uno dei più noti è Kingdom. Il famoso anime tra lo storico e il fantasy, tratto dal premiato manga di Yashuhisa Hara, aveva infatti cominciato la messa in onda della sua terza stagione proprio durante l’aprile di quest’anno, nel momento di maggior espansione dell’epidemia. Per questo Kingdom è stata bloccata dopo il suo quarto episodio, e rimandata a data da destinarsi.

Finalmente però, attraverso il profilo Twitter ufficiale dell’opera, la produzione ha confermato che lo staff tornerà presto al lavoro sulla serie, in ambienti accuratamente sanificati e preparati in modo da garantire tutte le necessarie precauzioni per evitare il diffondersi del virus, che porterebbe anche a nuovi stop. Kingdom potrà quindi ricominciare a trasmettere la sua terza stagione nel 2021, dopo uno stop di oltre un’anno.

Ambientata nella Cina del 245 a.C., la serie ha come protagonista Shin, un giovane guerriero del regno del Quin, in quell’epoca convulsa e sanguinosa della storia cinese nota come periodo degli stati combattenti. Serializzato sulla rivista Weekly Young Jump di Shueisha a partire dal 2006 (e ancora in corso), il manga di Hara è arrivato in Italia nel 2011, edito da GP Manga (e, a partire dal volume 28, da Edizioni BD). L’adattamento anime è arrivato nel 2012, con una prima stagione da 38 episodi prodotta dallo studio d’animazione Pierrot, mentre la seconda stagione da 39 episodi è andata in onda tra il 2013 e il 2014. Quindi la lunga pausa fino all’esordio della terza, travagliata stagione, nel 2020, che, a quanto sembra, si concluderà soltanto il prossimo anno.

Siete felici di questo annuncio? Anche voi non vedete l’ora che Kingdom faccia il suo ritorno? L’attesa sarà lunga, ma sicuramente ne varrà la pena.