Fire Force: Rumi Okuba si unisce al cast

La seconda stagione di Fire Force è iniziata lo scorso 3 luglio, portandoci di nuovo in un Giappone post-apocalittico al fianco della Ottava Brigata Speciale, seguendo le loro avventure alla ricerca della verità sugli Incendiati. Mentre Shinra Kusakabe e gli altri componenti della Brigata continuano a indagare si ritroveranno davanti a tutta una serie di nuovi personaggi, tra i quali spicca Ritsu, una delle Cappe Bianche, e la terribile guardia del corpo di Inca Kasugatari.

E proprio per dare vita a questo nuovo personaggio la produzione ha annunciato, attraverso il proprio sito web ufficiale, di aver deciso di ingaggiare l’attrice Rumi Okuba, che vanta una feconda carriera negli anime. Dagli inizi, nel 2009, con ruoli in serie come Whispered Words e Fairy Tail, la Okuba è stata una presenza ricorrente nella serie Cardfight!! Vanguard e soprattutto in YuruYuri, dove ha dato la voce a Chinatsu Yoshikawa. Tra le altre serie alle quali ha partecipato ci sono Tokyo Ghoul: Jack (nel ruolo di Aki Sasada), Mob Psycho 100 (come Ishiguro), Fate/Apocrypha (dove interpretava Astolfo), How Not to Summon a Demon Lord (nella parte di Silvie) e The Magnificent Kotobuki (come Natsuo).

Inoltre Fire Force non è l’unico progetto al quale la Okuba partecipa nel 2020: oltre all’anime tratto dal manga di Atsushi Okubo infatti, l’attrice ha prestato la voce anche a Kimi Toudou nella seconda stagione di Fruit Basket (la cui terza stagione arriverà l’anno prossimo), a Nana Hiiragi in Talentless Nana e a Cleao Everlasting in Sorcerous Stabber Orphen.

La seconda stagione di Fire Force, che conterà un totale di 24 episodi e si concluderà il prossimo 27 dicembre, è diretta da Tatsuma Minamikawa (subentrato a Yuki Yase, regista della prima stagione), che ha anche la supervisione sugli script.