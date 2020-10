CORSAIR presenta il mouse da gaming KATAR PRO WIRELESS

CORSAIR, azienda leader nel settore delle periferiche gaming e dei componenti più avanzati per PC, ha annunciato oggi il lancio del mouse gaming KATAR PRO WIRELESS con tecnologia SLIPSTREAM WIRELESS. Il suo peso di appena 96 g lo rende perfetto per il ritmo serrato dei giochi FPS o MOBA. Con una forma compatta e simmetrica, ideale sia per una presa claw che finger ed un ottimo rapporto qualità-prezzo, KATAR PRO WIRELESS sarà una eccellente alternativa per tutti i gamer e gli appassionati.

Alimentato da un’unica batteria AA con un’autonomia fino a 135 ore, KATAR PRO WIRELESS è dotato di un sensore ottico da 10.000 DPI e tre impostazioni predefinite che possono essere selezionate all’istante. I suoi sei pulsanti sono completamente programmabili tramite il software CORSAIR iCUE che ti consente inoltre di abbinare più comandi in macro singole attivabili con un clic o rimappare qualsiasi pulsante o tasto assegnando loro una funzione differente.

Il prodotto è stato annunciato con un video ufficiale.