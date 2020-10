Nvidia: il CEO crede che non ci saranno abbastanza scorte di serie 30

Brutte notizie per la community appassionata di tecnologia. Specialmente per tutti coloro che avevano intenzione di fare un enorme upgrade al loro PC acquistando una scheda video della serie 30 targata Nvidia. Infatti, Jensen Huang, il CEO dell’azienda, ha ammesso che secondo lui le scorte del 2020 delle GPU non basteranno a soddisfare tutti gli acquirenti.

Non è un segreto ormai il fatto che il lancio della Nvidia RTX 3080, ed un po’ anche la 3090, siano stati abbastanza deludenti. La ragione del disastro è stata proprio l’assenza di adeguate unità pronte ad essere spedite. Molto probabilmente, la pandemia causata dal coronavirus è stato il problema che ha fatto scaturire il ciclone.

La rivelazione di Huang è arrivata direttamente dai microfoni di Tom’s Hardware.