Camera Go possiede ora una modalità notte

La Camera Go è una delle funzioni migliori che gli smartphone Android possono vantare, e ora, la modalità notte sta per aggiungersi alle sue varie feautures e, in futuro, ci sarà spazio anche per l’HDR.

La modalità notturna arriverà per prima, è già disponibile per Nokia 1.3, Wiko Y61 e Y81. Scatta una raffica di foto (senza flash) e le fonde in un’unica fotografia luminosa e nitida.

L’HDR verrà aggiunto a Camera Go entro la fine dell’anno. Questi aggiornamenti, influenzerà notevolemente tutti i dispositivi che utilizzano questa funzione offerta da Google.