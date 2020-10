vivo X60 prossimo al lancio: nei negozi fanno la loro comparsa i primi cartelloni promozionali

I negozi in Cina si stanno preparando per il lancio del vivo X60 e stanno installando insegne luminose per attirare la folla; nonostante questo, del design esterno del telefono non si sa ancora nulla

Questo perché vivo non ha presentato ufficialmente la serie. Come è successo per le generazioni di smartphone precedenti, è probabile che vedremo diversi modelli in questa nuova nella famiglia di smartphone, inclusa una versione 5G, che sarà alimentato da uno Snapdragon 765G e supporterà la ricarica rapida da 33 W.

Su Weibo si parla del fatto che vivo lancerà l’X60 a novembre o dicembre, ma per il resto, le informazioni sul dispositivo scarseggiano. Nonostante questo, se sono apparsi i cartelli pubblicitari, significa che ne sapremo di più molto presto.