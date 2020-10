Apex Legends: disponibile crossplay ed evento Aftermarket

Tante novità in arrivo oggi con il nuovo aggiornamento di Apex Legends. Con Aftermarket arriva infatti il tanto atteso crossplay (in versione beta) tra i giocatori PC, PlayStation 4 e Xbox One, una nuova modalità (ancora non disponibile) e tanti nuovi oggetti cosmetici, insieme al bilanciamento di alcune leggende (Rampart, Bloodhound, Pathfinder, Wraith, Crypto, Loba) e armi (Devotion, Spitfire, Triple Take). Nella patch note sul sito ufficiale potete vedere tutti i cambiamenti nel dettaglio. L’evento terminerà il 20 ottobre.

Qui sotto il video pubblicato dagli sviluppatori di Respawn Entartainment, che mostra in video le diverse novità (compreso il cambio di animazione di Wraith, non più in stile “ninja”).